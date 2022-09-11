Самара, , 20:09 — REGNUM 25-летний российский полузащитник Роман Ежов, выступающий за самарские «Крылья Советов», высказался о возможном переходе в московский «Спартак».

Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Говорить можно все что угодно. Но, как видите, я играю в «Крыльях Советов». Не исключаю ли я, что могу еще в «Спартак» перейти? Трансферное окно уже закрыто», — цитирует Ежова издание «Чемпионат».

Роман Ежов выступает за «Крылья Советов» с 1 августа 2020 года после перехода из «Чертаново» за 200 тысяч евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 25-летнего россиянина в 1,5 миллиона евро.