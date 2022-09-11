Лондон, 11 сентября, 2022, 20:06 — ИА Регнум. В Великобритании в очередной раз пожаловались на высокие цены на отопление из-за энергетического кризиса, но на этот раз — из стен британского парламента, пишет британская газета Daily Mail.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В публикации говорится, что спикер палаты общин Линдси Хойл предложил снизить расходы на коммунальные услуги за счёт размещения гидроэлектрической турбины для выработки энергии для Вестминстерского дворца. Сторонники этой идеи ссылаются на то, что ранее Елизавета II установила подобные гидроэлектростанции в Виндзорском замке и в её любимом Балморале.

Издание пишет, что источники из окружения Линдси опровергли предупреждения о том, что Темза недостаточно глубока в Вестминстере для установки турбины. Оппоненты считают, что турбина не будет генерировать достаточно энергии.

Напомним, гражданам Великобритании могут запретить готовить еду по вечерам и сократят время работы пабов на фоне надвигающегося энергетического кризиса

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский журнал The Economist опубликовал статью о возможных вариантах выхода из энергетического кризиса, сделав вывод, что правительства стран Европы могут обанкротиться, если ошибутся и предпримут неправильные действия.