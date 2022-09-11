Казань, , 20:21 — REGNUM В Татарии в 20:00 (мск) закрылись избирательные участки. Региональный ЦИК приступил к подсчёту голосов.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

11 сентября в республике проходило голосование на дополнительных выборах депутатов Госсовета в двух округах на территории Казани, а также депутатов представительных органов местного самоуправления в 39 районах республики.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии по состоянию на 18:00 на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления явка избирателей составляла 59,18%.

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