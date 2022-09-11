Ярославль, , 20:08 — REGNUM Явка на выборах в Ярославской области составила 24,93%. Об этом сообщает правительство региона.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Данные на 18:00 привела председатель областного избиркома Елена Новик.

«Проголосовали в очном и дистанционном формате 247 тысяч 832 избирателя», — рассказала Новик.

Также стоит напомнить, что ярославские избиратели стали самыми активными участниками ДЭГ. Регион занял первое место среди семи субъектов, в которых подходит дистанционное голосование. В онлайне свой выбор сделали 88,21% избирателей.

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