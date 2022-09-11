Избирком: явка на выборах в Ярославской области — 24,93%
Ярославль, 11 сентября, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Явка на выборах в Ярославской области составила 24,93%. Об этом сообщает правительство региона.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Выборы
Данные на 18:00 привела председатель областного избиркома Елена Новик.
«Проголосовали в очном и дистанционном формате 247 тысяч 832 избирателя», — рассказала Новик.
Также стоит напомнить, что ярославские избиратели стали самыми активными участниками ДЭГ. Регион занял первое место среди семи субъектов, в которых подходит дистанционное голосование. В онлайне свой выбор сделали 88,21% избирателей.