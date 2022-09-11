Москва, 11 сентября, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Агент 25-летнего ямайского центрфорварда московского «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега рассказал о сроках восстановления футболиста от травмы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Шамар Николсон

«Врачи сказали, что Шамар скоро вернется. Вероятно, уже на следующей неделе», — цитирует Портегу издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Николсон сыграл в шести матчах за «Спартак» в рамках чемпионата России, проведя на поле суммарно лишь 135 минут.

За «Спартак» ямайский форвард выступает с 7 января 2022 года после перехода из «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Николсона в 7,5 миллиона евро.