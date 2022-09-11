Бразилиа, 11 сентября, 2022, 20:03 — ИА Регнум. В результате пожара в доме престарелых в бразильском Сан-Паулу погибли шесть человек и двое пострадали, сообщает 11 сентября Globo.

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Пожар начался в ночь на 10 сентября, однако пожарным сообщили о происшествии только утром, когда огонь уже потушили.

Известно, что руководство заведения в свое время не оформило необходимые документы в санитарной и пожарной инспекциях. Полиция уже начала расследование.

Ранее не менее пяти человек стали жертвами пожара в доме престарелых в испанском городе Валенсия.