Болонья, Италия, 11 сентября, 2022, 20:00 — ИА Регнум. 11 сентября в Болонье на стадионе «Ренато Далл’Ара» футбольный клуб «Болонья» в матче шестого тура итальянской Серии А 2022/23 одержал волевую победу над «Фиорентиной» из Флоренции со счетом 2:1.

(сс) RonnyK Футбольный клуб «Болонья»

Первый мяч в дебюте второго тайма забил аргентинский защитник «фиалок» Лукас Мартинес после передачи Риккардо Сапонары — 0:1. Через пять минут нападающий сборной Гамбии Муса Барроу восстановил равновесие в счете — 1:1. На 62-й минуте Марко Арнаутович впервые вывел «Болонью» вперед, замкнув передачу Денсо Касиуса.

Стоит отметить, что эта победа стала для «Болоньи» первой в текущем сезоне. Команда Луки Виджани, набрав шесть очков, поднялась на десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.