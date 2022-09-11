Москва, 11 сентября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл московский «Велес» в матче 9-го тура Первой Лиги 2022/23. Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

Rubin-kazan.ru «Рубин»

Забитыми мячами в составе «Рубина» отметились Леон Мусаев (58’) и Егор Тесленко (90’ Артем Попов). Единственный гол «Велеса» на 72-й минуте встречи забил Ираклий Логуа после передачи Константина Кертанова.

«Рубин», одержав четвертую победу в сезоне и набрав 16 очков, временно поднялся на второе место в турнирной таблице Первой Лиги. «Велес» с девятью очками остался на 14-й позиции.