Донецк, , 19:54 — REGNUM Населенный пункт Новоселовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители ВСУ. Об этом 11 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:45 — населенный пункт Сухая Балка — населенный пункт Новоселовка: выпущено 12 снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибра 152 мм.