Рязань, , 20:01 — REGNUM В Рязанской области завершился единый день голосования, сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 20:00 закрылись все 999 избирательных участков. По данным регионального избиркома, участки функционировали без перебоев, в том числе в тех населённых пунктах, которые ранее оказались в зоне лесных пожаров.

Как отметила руководитель юридической группы Общественного штаба по наблюдению за выборами Любовь Ларина, обработано было более 4,5 тысяч обращений, нарушений нет.

Напомним, явка на 18:00 составила 41,14%.