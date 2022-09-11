Оттава, 11 сентября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. В результате стрельбы в Торонто один человек получил ранения, сообщает 11 сентября телеканал CTV.

Цитата из к/ф «Чужая территория». Реж. Уолтер Хилл. 1992. США Стрельба

Известно, что в центральной части мегаполиса неизвестный устроил стрельбу, ранив мужчину в область живота. Сообщается, что он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Полиции пока не удалось задержать злоумышленника или выяснить мотивы преступления. Дополнительная информация пока не приводится.

Ранее в пригороде Торонто два человека получили ранения в результате стрельбы в одном из ресторанов.