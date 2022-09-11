Москва, , 19:49 — REGNUM В ходе голосования на выборах в России не зафиксированы серьёзные правонарушения. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев, пишет ТАСС.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

На заседании комиссии Булаев сообщил, что в ходе голосования на вечер 11 сентября не выявлено «серьёзных нарушений», которые потребовали бы оперативного вмешательства избиркома и полиции.

Напомним, в 14 регионах выбирают губернаторов, в шести субъектах — парламенты, в 12 столицах регионов будут сформированы городские думы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МВД России Михаил Давыдов заявлял, что выявлено 156 административных преступлений и возбуждено восемь уголовных дел, связанных с проведением выборов.

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