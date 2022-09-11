Донецк, 11 сентября 2022, 19:47 — REGNUM В результате обстрела города Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ погибли два человека. Об этом 11 сентября сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
«ВФУ атаковали Червоногвардейский район Макеевки, — говорится в сообщении. — На пересечении ул. Давыденко и ул. Кальмиусской погибли два человека».
Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Макеевке в ДНР пять снарядов калибра 155 мм.