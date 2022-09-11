Донецк, 11 сентября, 2022, 19:47 — ИА Регнум. В результате обстрела города Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ погибли два человека. Об этом 11 сентября сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«ВФУ атаковали Червоногвардейский район Макеевки, — говорится в сообщении. — На пересечении ул. Давыденко и ул. Кальмиусской погибли два человека».

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Макеевке в ДНР пять снарядов калибра 155 мм.