Париж, , 19:50 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным указал на ответственность международных партнеров, в том числе России, обеспечивать наиболее нуждающимся странам доступ к зерну. Об этом сообщается 11 сентября в коммюнике Елисейского дворца.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Европейские санкции не применяются к аграрной продукции, равно как к поставкам, необходимым для сельского хозяйства», — заявил Макрон и подчеркнул, что «все международные партнеры, включая Россию, несут ответственность за то, чтобы наиболее нуждающиеся страны получали необходимое им продовольствие».

Президент Франции также призвал Путина содействовать реализации договора, заключенного Россией с киевским режимом и Турцией под патронатом ООН, чтобы наиболее нуждающиеся страны могли получить необходимое продовольствие.

Французский лидер «подчеркнул важность установления эффективной координации в рамках «Миссии по обеспечению продовольственной и сельскохозяйственной устойчивости» (FARM), с инициативой которой выступила Франция вместе с международными организациями», — указывается в коммюнике Елисейского дворца.

В свою очередь Путин напомнил Макрону о необходимости в первую очередь поставлять в развивающиеся страны зерно из портов Черного моря и добавил, что «в этих целях крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки».

Ранее 22 июля в Стамбуле был подписан договор, призванный разрешить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Однако позже 8 сентября во время заседания Восточного экономического форума, Путин отметил, что из 87 судов с зерном только два ушли беднейшим странам, а остальные были отправлены в страны Евросоюза.

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