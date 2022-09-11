Санкт-Петербург, 11 сентября, 2022, 19:45 — ИА Регнум. 25-летний бразильский центральный полузащитник Вендел с оценкой 10 по версии портала WhoScored признан лучшим игроком матча 9-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Зенит» — «Оренбург» (8:0).

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вендел

В матче с командой из Оренбурга Вендел отметился тремя забитыми мячами, одной успешной обводкой и одним удачным отбором. Точность передач бразильца составила 92%.

В текущем сезоне на счету бразильского хавбека 7 (5+2) очков по системе гол+пас в девяти матчах чемпионата России.

За «Зенит» Вендел выступает с 6 октября 2020 года после перехода из лиссабонского «Спортинга» за 20,3 миллиона евро. Действующее соглашение футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2027 года.