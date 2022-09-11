Калуга, , 19:51 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Калужской области Игорю Литвинову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 13-летнего и травмировании 15-летнего подростков в калужской пригородной деревне Рождествено. Об этом 11 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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На территории заброшенного здания под Калугой 10 сентября произошло обрушение части перекрытия. Упавшей конструкцией был придавлен 13-летний школьник, который погиб на месте. Его 15-летний друг получил переломы и доставлен в больницу. По данному факту СУ СК России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ. В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по поручению прокурора Калужской области взято на контроль расследование уголовного дела по факту гибели подростка в заброшенном здании деревни Рождествено.

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