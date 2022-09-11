Саратов, , 20:03 — REGNUM В Саратовской области в 20:00 по местному времени (19:00 мск) закрылись 1746 постоянных участковых избирательных комиссий. Подводятся итоги трёхдневного голосования.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

По последним данным явка на выборах (на 18:00) составляла 50,47%, или 928 455 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области кроме голосования за губернатора и депутатов облдумы седьмого созыва, прошли муниципальные выборы различного уровня в Аркадакском, Озинском, Балашовском, Федоровском муниципальных районах, ЗАТО Светлый и городе Саратове.

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