Санкт-Петербург, , 19:40 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» в матче девятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал крупную победу над «Оренбургом» со счетом 8:0. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

Игрок команды «Зенит» Малком Дарья Драй © ИА REGNUM

Забитые мячи: Вендел (3’ Дуглас Сантос) — 1:0, Иван Сергеев (17’ Далер Кузяев) — 2:0, Далер Кузяев (19’) – 3:0, Малком (29’ Андрей Мостовой) – 4:0, Вендел (43’ Малком) – 5:0, Александр Павловец (51’ автогол) – 6:0, Малком (59’ Вильмар Барриос) – 7:0, Вендел (68’ Матео Кассьерра) – 8:0.

Желтые карточки получили Далер Кузяев, Александр Эктов, Лукас Вера, Владимир Полуяхтов и Иван Башич. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Ассистенты главного судьи — Максим Ковалев и Александр Богданов.

«Зенит», одержав седьмую победу в чемпионате и набрав 23 очка, укрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с девятью очками остался на 12-й строчке.