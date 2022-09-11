Москва, , 19:38 — REGNUM Министерство внутренних дел России возбудило и расследует восемь уголовных дел из-за нарушений законодательства о выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Михаила Давыдова.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам полицейского, которые приводит издание, выявлено 156 административных преступлений и возбуждено восемь уголовных дел, связанных с проведением выборов.

Давыдов сообщил, что большая часть нарушений касается незаконного распространения, нарушения или повреждения выборных материалов. Отмечается, что не зарегистрированы нарушений, которые могли бы повлиять на выборы.

Напомним, 11 сентября председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что 10 и 11 сентября зафиксировано более 300 попыток информационных атак с иностранных адресов на систему дистанционного электронного голосования.

Как сообщало ИА REGNUM , в России в Единый день голосования выбирают губернаторов в 14 регионах. Также по итогам голосования будут сформированы региональные парламенты в шести субъектах. Кроме того, проходят муниципальные кампании.

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