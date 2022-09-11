Саратов, , 19:33 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 18:00 (мск) в выборах губернатора и депутатов облдумы VII созыва приняли участие более 928 тыс. человек. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

По официальным данным явка на 18:00 составили 50,47%. Избирательным правом воспользовались 928 455 человек.

В некоторых районах явка на выборах главы Саратовской области превысила 70%. Так, в Хвалынском районе проголосовали 78,7% избирателей, явка в Базарно-Карабулакском районе составила 77,77%, в Александрово-Гайском — 76,11%.

ИА REGNUM напоминает, к выборам в Саратовской области изготовили 1 845 747 бюллетеней. Данное количество бюллетеней соответствует численности проживающих на территории региона избирателей по состоянию на 1 июля 2022 года.

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