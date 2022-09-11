Курск, 11 сентября, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Общая явка на выборы в городское собрание Курска к 18:00 11 сентября составила 19,36%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС «Выборы».

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

До окончания голосования осталось полтора часа, проголосовать можно не только придя на участок, но и дистанционно.

В результате выборов в Курское горсобрание будет распределено 34 мандата — 17 среди кандидатов-списочников от партий, ещё 17 — среди одномандатников.