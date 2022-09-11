Ижевск, 11 сентября, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В избирательные комиссии Удмуртии поступило почти 800 жалоб, среди которых очень много типовых, массовых, заготовленных заранее. Об этом заявил глава Центризбиркома республики Олег Пырегов.

пресс-служба ЦИК Удмуртии Выборы в Удмуртии

По его словам, существуют заготовки с готовым текстом обращения, где нужно только вставить фамилию и номер комиссии и отправлять.

«Много жалоб о запрете участковой комиссией наклеивания наблюдателями от одного из кандидатов своих наклеек на сейф-пакеты или на ящики для голосования. Это не предусмотрено действующим законодательством», — сказал глава избиркома.

Также поступали жалобы о манипуляциях с бюллетенями — это активные граждане снимали на видео стандартную процедуру перекладывания бюллетеней из ящика в сейф-пакет.

«Я лично был вчера на 17 участках, обстановка работоспособная, все наблюдатели говорят, что голосование идёт спокойно. Жалобы разбираются по мере поступления», — заверил он.

Председатель Общественной палаты республики Светлана Малышева также уверяет, что обстановка на избирательных участках — в рамках юридического поля. Она подчеркнули, что на всех участках, где побывали наблюдатели обеспечено доступ маломобильным гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18:00 по местному времени 11 сентября в выборах главы Удмуртии приняли участие 37,48% избирателей от общего числа внесенных в списки для голосования. При этом в Селтинском районе на избирательные участки уже пришли 64,36% граждан, в Граховском районе — 61,56%, в Дебесском районе — 61,01%. В Ижевске по-прежнему сохраняется минимальный показатель явки по республике — от 26,36% до 29,51%.

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