Мадрид, , 19:24 — REGNUM 11 сентября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» футбольный клуб «Реал» в матче пятого тура испанской Ла Лиги 2022/23 одержал волевую победу над «Мальоркой» со счетом 4:1.

Мадридский «Реал»

Забитыми мячами в составе «сливочных» отметились Федерико Вальверде (45+3’ Дани Себальос), Винисиус Жуниор (72’ Родриго), Родриго (89’ Даниэль Карвахаль) и Антони Рюдигер (90+3’ Тони Кроос). Единственный гол «Мальорки» на 35-й минуте встречи забил косоварский форвард Ведат Мурики после передачи Ли Кан Ина.

«Реал», одержав пятую победу в сезоне и набрав 15 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Мальорка» с 5-ю очками опустилась на 13-ю строчку.