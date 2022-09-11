Тверь, 11 сентября, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Общая явка на муниципальных выборах в Тверской области на 18:00 11 сентября составила 15,05%, об этом сообщили в облизбиркоме.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выборы

Явка на выборы в городскую думу Твери за два часа до завершения голосования составила 10,9%, или 35 тыс. 224 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тверской области 11 сентября проходит 21 муниципальная избирательная кампания. По итогам голосования будет замещено 265 депутатов представительных органов городских и муниципальных округов, а также сельских поселений. Самая крупная кампания проходит в Твери, где выбирают депутатов гордумы.