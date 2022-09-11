Йошкар-Ола, 11 сентября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 18:00 в выборах главы республики приняли участие 25,76% избирателей от общего числа внесенных в списки для голосования. Об этом свидетельствуют данные системы ГАС Выборы.

Наталья Диева Выборы

За два часа до закрытия участков в Йошкар-Оле проголосовали от 18,62% до 20,66% граждан, в Волжске — 20,89%, в Козьмодемьянске — 25,72%.

При этом в районах региона явка превышает 44%. Так, в Сернурском районе проголосовали 44,11% избирателей, в Юринском районе — 43,55%, в Килемарском районе — 42,69%.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах главы Марий Эл, по состоянию на 15:00 мск 11 сентября, свой выбор сделали 19,42%. На дополнительных выборах депутата в региональный парламент по Поволжскому округу №19 явка составила 17,54%, сообщает ЦИК республики.

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