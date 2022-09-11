Тамбов, 11 сентября, 2022, 19:18 — ИА Регнум. На выборах губернатора Тамбовской области к 18:00 проголосовали более 55% избирателей, сообщили ИА REGNUM 11 сентября в региональной избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM На выборы

Явка по состоянию на 18:00 составила 55,51%. Для избирателей работают 883 постоянно действующих участка и два временных пункта для голосования в больницах Тамбова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 по 11 сентября в Тамбовской области выбирают губернатора и замещают депутатов в органы местного самоуправления в ряде муниципальных образований.