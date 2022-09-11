Киев, , 19:40 — REGNUM Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начали консультации о создании вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) охранной зоны ядерной и физической безопасности, сообщается 11 сентября в заявлении агентства.

МАГАТЭ Iaea.org

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Отмечается, что 10 сентября была восстановлена резервная линия электропередачи, ведущая к Запорожской АЭС. Это позволило оператору станции утром 11 сентября остановить последний действующий реактор ЗАЭС.

«ГД @RafaelMGrossi [гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси] приветствует новость о восстановлении электроснабжения, однако он по-прежнему серьезно озабочен ситуацией на ЗАЭС из-за продолжения обстрелов. Необходимо срочное создание по вопросу охранной зоны вокруг ЗАЭС, уже начались консультации», — сообщается в соцсети Twitter МАГАТЭ.

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