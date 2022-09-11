Париж, 11 сентября 2022, 19:16 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни планирует вновь переговорить с главой России Владимиром Путиным. Об этом 11 сентября сообщили в Елисейском дворце.
«Президент республики… в ближайшие дни вновь переговорит с… Путиным», — говорится в коммюнике администрации французского лидера.
Отмечается, что главной темой разговора между лидерами двух стран может стать ситуация на Запорожской АЭС.
Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которого обсудили вопросы обеспечения безопасности ЗАЭС.