Париж, 11 сентября, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни планирует вновь переговорить с главой России Владимиром Путиным. Об этом 11 сентября сообщили в Елисейском дворце.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Президент республики… в ближайшие дни вновь переговорит с… Путиным», — говорится в коммюнике администрации французского лидера.

Отмечается, что главной темой разговора между лидерами двух стран может стать ситуация на Запорожской АЭС.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которого обсудили вопросы обеспечения безопасности ЗАЭС.