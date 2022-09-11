Краснодар, 11 сентября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Общая явка избирателей на выборы в Краснодарском крае составила 49,3% к 18:00 11 сентября, сообщили в избирательной комиссии региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

« Общая активность избирателей по Краснодарскому краю — 49,3%. Голосование продлится до 20:00», — сообщили в краевом избиркоме.

Всего в Краснодарском крае проходит 102 избирательных кампании регионального и муниципального уровней. Самая крупная из них — выборы депутатов Законодательного собрания края седьмого созыва.