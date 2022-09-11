Берлин, , 19:35 — REGNUM Сопредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заступился за экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, призвав оставить его в партии. Об этом сообщает 11 сентября агентство DPA со ссылкой на интервью политика телеканалу ARD.

Герхард Шредер и Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших иностранных компаний и деловых ассоциаций. Санкт-Петербург, 15 − 20 июня 2016 года Kremlin.ru

«Этот вопрос уже был рассмотрен арбитражной комиссией — судебный процесс, который ясно показал: он делал политически некорректные заявления, однако никаких юридически некорректных заявлений, которые стали бы основанием для его исключения [из партии], он не делал», — заявил Клингбайль в интервью.

«И я вам скажу: Герхард Шрёдер был канцлером, который сформировал эту страну, приняв много правильных решений», — продолжил сопредседатель СДПГ. При этом он добавил, что считает, что в своем якобы дружелюбном отношении к России Шрёдер был «явно не прав».

Клингбайль резюмировал, что экс-канцлер изолирован в партии, которая резко критикует его за тесные связи с Россией. Ранее бюджетный комитет Бундестага одобрил заявку правящих партий, которые призвали лишить экс-канцлера части привилегий, в результате чего было перекрыто финансирование на содержание бюро Шрёдера и прекратилась выплата зарплат его сотрудникам. Сохранилась только его ежемесячная пенсия и право на личную охрану.