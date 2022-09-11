Ростов-на-Дону, , 19:08 — REGNUM 11 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футбольный клуб «Ростов» в последнем матче девятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Александр Селихов Антон Зайцев

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Сергей Песьяков, Евгений Чернов, Виктор Осипенко, Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Александр Селява, Роман Тугарев, Данил Глебов, Дмитрий Полоз, Даниил Уткин, Николай Комличенко.

«Спартак»: Александр Селихов, Мацей Рыбус, Георгий Джикия, Наиль Умяров, Никита Чернов, Даниил Хлусевич, Данил Денисов, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Квинси Промес, Александр Соболев.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи — Арам Петросян и Владимир Миневич.