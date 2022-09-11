Казань, , 19:18 — REGNUM В Татарии активность избирателей на дополнительных выборах депутатов Госсовета составила по состоянию на 18:00 (мск) 19,11%. Соответствующие данные со ссылкой на ГАС «Выборы» приводит ЦИК РТ.

Выборы © Наталья Диева

На довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления явка составила 59,18%.

Отмечается, что в республике способных повлиять на ход голосования нарушений не зафиксировано. Голосование проходит в штатном режиме.

Всего к выборам в Татарии подготовили 123,7 тыс. бюллетеней.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии 11 сентября проходит голосование на дополнительных выборах депутатов Госсовета в двух округах на территории Казани, а также депутатов представительных органов местного самоуправления в 39 районах республики.

Читайте также: Глава ЦИК России призвала развивать многодневное голосование