Ижевск, 11 сентября, 2022, 19:00 — ИА Регнум. По состоянию на 18:00 по местному времени 11 сентября в выборах главы Удмуртии приняли участие 37,48% избирателей от общего числа внесенных в списки для голосования. Об этом свидетельствуют данные портала ГАС выборы.

Алексей Колчин ИА REGNUM На выборах

При этом в Селтинском районе на избирательные участки уже пришли 64,36% граждан, в Граховском районе — 61,56%, в Дебесском районе — 61,01%.

В Ижевске по-прежнему сохраняется минимальный показатель явки по республике — от 26,36% до 29,51%. В Воткинске показатель активности граждан составил 34,81%, в Глазове — 36,2%, в Сарапуле – 36,23% и в Можге – 35,03%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 15:00 по местному времени 11 сентября, явка на выборах главы республики составила 34,02% в среднем по республике. Селтинский район продолжает оставаться лидером по показателю пришедших на участки избирателей, здесь явка составила 61,4%. В Граховском районе на участки пришли 56,84% от общего числа внесенных в списки избирателей, в Красногорском — 56,83%, в Дебесском — 56,16%, в Шарканском — 55,9%.

Читайте также: В Удмуртии на выборы главы республики пришли 34,02% избирателей