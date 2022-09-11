Донецк, , 18:59 — REGNUM Представители ВСУ обстреляли населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:45 — населенный пункт Сухая Балка — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Докучаевску в ДНР семь снарядов калибра 152 мм.