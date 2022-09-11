Кёльн, Германия, 11 сентября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Берлинский футбольный клуб «Унион» одержал минимальную победу над «Кельном» в матче шестого тура немецкой Бундеслиги 2022/23 и возглавил турнирную таблице чемпионата. Основное время встречи завершилось со счетом 0:1.

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Единственный мяч на 4-й минуте встречи в свои ворота забил защитник «Кельна» Тимо Хюберс. Желтые карточки получили Лука-Яннис Килиан, Робин Кнохе, Кристиан Педерсен, Кингсли Шиндлер и Штеффен Баумгуарт. Красную карточку на 81-й минуте получил защитник хозяев Лука-Яннис Килиан.

Составы команд:

«Кельн»: Швабе, Шмиц (Шиндлер, 62’), Педерсен (Любичич, 62’), Хюберс, Килиан, Мартел, Кайнц (Тильман, 75’), Хектор, Скири, Майна (Адамян, 85’), Диц (Тиггес, 46’).

«Унион»: Грилль, Джаекел, Лейте, Райерсон, Триммель, Кнозе, Хедира, Шафер (Сегуин, 89’), Хаберер (Пантович, 64’), Беккер (Михель, 75’), Сьебатшо (Беренс, 75’).