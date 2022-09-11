Пекин, , 18:50 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая сделало представление США в Пекине из-за кибератаки на политехнический университет в городе Сиань. Об этом пишет ТАСС.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Из-за информационных атак американских хакеров на Северо-западный политехнический университет строгое представление посольству США в Пекине сделал руководитель департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао.

Китайская сторона отмечает, что это стало значительным вмешательством в технологические секреты учреждений и персональных данных, нанеся вред безопасности инфраструктуры.

Напомним, 5 сентября китайская газета Global Times сообщила, что АНБ США была атакована система электронной почты университета в провинции Шэньси.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее девять правительственных органов Китая начали общенациональную кампанию по пресечению преступной деятельности, связанной с Интернетом.