Фрайбург, Германия, 11 сентября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Фрайбург» примет «Боруссию» из Менхенгладбаха в последнем матче 6-го тура немецкой Бундеслиги 2022/23. Встреча пройдет во Фрайбурге на стадионе «Европа-парк Штадион».

Blue-Letter Стадион «Боруссия Парк»

Бригада арбитров: Тобиас Штилер | Гиттельманн Кристиан | Эдуард Байтингер | Вольфган Халсбергер | Роберт Шредер.

Стартовые составы команд:

«Фрайбург»: Марк Флеккен, Филипп Линхарт, Килианн Силдиллия, Маттиас Гинтер, Кристиан Гюнтер, Максимилиан Эггештайн, Даниэль-Кофи Киере, Николас Хефлер, Винченцо Грифо, Рицу Доан, Михаэль Грегорич.

«Боруссия»: Ян Цоммер, Марвин Фридрих, Юлиан Вайгль, Рами Бенсебайни, Джо Скалли, Кристоф Крамер, Ларс Штиндль, Куадио Коне, Йонас Хофманн, Флориан Нойхаус, Маркус Тюрам.