Донецк, , 18:42 — REGNUM Населенный пункт Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители ВСУ. Об этом 11 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:23 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Докучаевск: выпущено 7 снарядов калибром 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Донецк из артиллерии.