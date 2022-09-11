Рязань, , 18:43 — REGNUM Явка избирателей в Рязанской области на 18:00 превысила 40%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября в региональной избирательной комиссии.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

До конца голосования осталось два часа, на участки пришли 41,14% избирателей, включённых в списки.

В общей сложности на территории Рязанской области работают 999 участковых избирательных комиссий.

Как сообщало ИА REGNUM, жители региона выбирают губернатора, кроме того проходят 73 кампании по выборам в органы местного самоуправления в 13 муниципалитетах.