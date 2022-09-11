Анталья, Турция, , 18:59 — REGNUM В курортном городе Турции Анталья вспыхнул лесной пожар, сообщает 11 сентября газета Dünya.

Лесной пожар

По последним данным, пожар вспыхнул в лесу возле жилых домов в районе Ортакёй квартала Ташлычай. Причина возгорания неизвестна.

Группы регионального управления лесного хозяйства Антальи уже направились в данный район. Пожарные пытаются потушить пламя, работая как с воздуха, так и с земли.

Напомним, что в июле в Анкаре от лесного пожара пострадали 19 человек.

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