Лондон, 11 сентября, 2022, 18:36 — ИА Регнум. В условиях энергетического кризиса правительства стран Европы могут обанкротиться, если ошибутся и предпримут неправильные действия. Энергетическая отрасль может оказаться в ловушке, пишет британский журнал The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В публикации отмечается, что ожидаются перебои в подаче электроэнергии, так как 5 сентября Россия сообщила о закрытии трубопровода «Северный поток» на период западных санкций, и это привело к росту цен на газ на 30%.

Авторы публикации пишут, что энергетический кризис стал полномасштабным политическим и экономическим кризисом. По данным издания, 14% семей в Британии задолжали по счетам за коммунальные услуги, также он ударил по предприятиям.

И такая ситуация наблюдается не только в Британии — в странах ЕС вынуждены тратить колоссальные средства на различные выплаты и интервенции. В качестве одного из решений авторы публикации приводят заморозку цен на электроэнергию по примеру Франции, однако это имеет и обратную сторону: спрос на энергоносители останется слишком высоким, сдерживая необходимость реформ. Также предлагается вводить скидки и временные займы для поддержки экономики, искать новые источники энергии.

Подводя итог анализа, авторы статьи считают, что правительство должно предпринять «правильные действия» — речь идёт, в частности, о налоговом регулировании для энергетических компаний, отказ от спотовых цен, стимулирование инвестиций в развитие новых источников энергии. По мнению журналистов, «неправильный ответ» может привести «к банкротству правительства» и «загнать в ловушку прошлого» энергетическую отрасль.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября президент Румынии Клаус Йоханнис заявил прессе, что Европа столкнулась с одним из наиболее масштабных кризисов. По его словам, решить его можно не за счёт конфронтации, а за счёт политического диалога и совместных усилий НАТО и ЕС.

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