Курск, 11 сентября, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Все избирательные участки закрылись в Курской области в 20:00 11 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Голосование завершено, комиссии приступают к подсчёту голосов.

В Курской области 9–11 сентября состоялось 74 избирательных компании муниципального уровня, самая крупная — в горсобрание Курска. На 18:00 явка здесь составила 19,36%.