Донецк, , 18:35 — REGNUM В результате обстрела поселка Луганское в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб один мирный житель. Об этом 11 сентября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 11 сентября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Луганское: погиб мужчина 1949 года рождения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Луганское в ДНР из артиллерии.