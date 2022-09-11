Мадрид, , 18:38 — REGNUM В Испании в возрасте 70 лет скончался писатель Хавьер Мариас, сообщил 11 сентября в соцсети Twitter министр культуры и спорта королевства Микель Исета.

Неизвестный писатель George Hodan

«Покойся с миром», — написал Исета.

Известно, что писатель умер 11 сентября в Мадриде из-за связанных с пневмонией осложнений.

Напомним, что Мариас родился 20 сентября 1951 года в Мадриде в семье философа Хулиана Мариаса (1914−2005). В 2008 году он стал членом Испанской королевской академии. За свою жизнь среди прочего он был удостоен Дублинской литературной премии, а также французской премии «Фемина». Одними из его самых известных романов являются «Белое сердце» (Corazon tan blanco), «В час битвы завтра вспомни обо мне» (Manana en la batalla piensa en mi) и «Дела твои, любовь» (Los enamoramientos).