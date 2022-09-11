Владимир, 11 сентября, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Владимирской области достигла 27,57%. Данные на 18:00 11 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

На избирательные участки пришли 300 838 человек. Сделать свой выбор можно до 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 по 11 сентября во Владимирской области проходят досрочные выборы главы региона губернатора и избирательные кампании в органы местного самоуправления, в которых участвуют 445 кандидатов.