Тверь, , 20:01 — REGNUM Голосование на выборах в городскую думу Твери завершилось в 20:00 11 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

Избирательные участки закрыли свои двери для избирателей, комиссии приступили к подсчёту голосов.

Общая явка на муниципальных выборах в Тверской области на 18:00 11 сентября составила 15,05%, на выборах в городскую думу Твери за два часа до завершения голосования на участки пришли 10,9% избирателей.

Всего 11 сентября в Тверской области проходила 21 кампания по замещению 265 депутатских мандатов.