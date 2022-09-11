Рен, Франция, , 18:28 — REGNUM Французский футбольный клуб «Ренн» в матче седьмого тура Лиги 1 2022/23 встретится с «Осером». Игра пройдет в Ренне на стадионе «Роазон Парк», а стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Футбол

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Тома Леонаром. Ассистенты главного судьи — Седрик Муиссе и Александр Виала.

Стартовые составы команд:

«Ренн»: Стив Манданда, Джо Родон, Адриен Трюффер, Артур Теате, Амари Траоре, Батист Сантамария, Камалдин Сулемана, Бенжамен Буриго, Деризе Дуэ, Мартен Терье, Амин Гуири.

«Осер»: Бенуа Костиль, Жубал, Гидеон Менса, Александр Кефф, Поль Жоли, Бирама Туре, Лассине Синайоко, Хамза Сахи, Матиас Отре, Райан Равелсон, Мбай Ньянг.